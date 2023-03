Trumfy Plzně pro šlágr v Edenu: návrat Kalvacha a Vydra v základu

Kalvach hrál naposledy pátého února v Brně, kde se zranil. Je tedy přes měsíc mimo. Kouč Michal Bílek má však Kalvacha za nepostradatelného hráče. Po posledním utkání s Olomoucí připustil, že pro důležitý zápas na Slavii by mohl být k dispozici. Zapojil se prý do tréninku.

„Nejedná se o tak dlouhý čas, aby nemohl naskočit. Je to vůdce, organizátor, šéf. Nedivím se Michalovi, že přestože není Kalvach stoprocentně fit, že ho chce využít. Taková utkání rozhodují hráči, kteří je psychicky unesou, pomůžou spoluhráčům. Tohle přesně je Kalvach," říká bývalý prvoligový fotbalista Luděk Zelenka.

„Pro Plzeň je Kalvi strašně důležitý, bez něj je to trochu jiný tým. Propojuje obrannou fázi s útočnou, mění těžiště hry, je výborný pozičně. Pochopitelně má ale herní manko," doplňuje někdejší plzeňský obránce David Limberský.

Druhým trumfem Viktorie by mohla být nejzvučnější zimní posila, útočník Matěj Vydra. Právě pro takové zápasy ho Plzeň angažovala. Borec s více jak 100 starty v anglické Premier League se v základní sestavě objevil zatím jednou. Hra do otevřené obrany by mu mohla sedět.