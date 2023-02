Ukončil bezmála dvouletý půst, z Čermáka ale po debaklu od Sparty čišelo zklamání. Byli všude dřív než my, hořekoval

Bohemians přitom do druhého dějství vstoupili skvěle právě díky vyrovnávací brance z jeho kopaček. „Začátek druhé půle jsme chytili dobře. Pak jsme inkasovali krásný gól po rohu a druhý z penalty a už se do toho nedostali," věděl Čermák.

Podruhé se levonohý záložník prosadil z penalty. Tradiční specialista Klokanů na pokutové kopy David Puškáč svůj pokus na konci prvního poločasu neproměnil, exekuce se tak ujal Čermák. Rozběhem s krátkým poskokem po vzoru Itala Jorginha rozhodil gólmana Matěje Kováře a balon poslal s ledovým klidem do odkryté poloviny branky. „Na penaltu jsem si věřil a kluci mi ji nechali. Byl jsem rozhodnutý ji kopnout přesně takhle a vyšlo to."

Čermák se jako jeden z mála aktérů utkání nezapojoval ani do konfliktů mezi hráči, kterých utkání plné emocí nabídlo požehnaně. „Tyhle kohoutí strkanice moc nemusím, nechodím do toho. Bylo to ale derby a patří to k tomu," uvědomuje si.