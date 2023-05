Úleva v Jablonci. To byl koncert! vtipkoval Pelta po nervózním výkonu

„Pak jsme měli dvě jasné možnosti a náskok jsme mohli navýšit, utkání by se pak vyvíjelo určitě úplně jinak. Zbrojovka do druhé půle nasadila Kubu Řezníčka a měla pak více ze hry. My jsme měli brejkové situace, které jsme řešili zbrkle. Chyběla nám větší kvalita a klid. Projevila se nervozita z výsledku, a nakonec nás podržel Hany (Hanuš), který chytil dvě tutovky," uznal Horejš.

„Když už v závěru nemáte co ztratit, tak se paradoxně hraje uvolněněji a lehčeji. Naopak my jsme chtěli výhru ukopat za každou cenu. Kdyby to bylo opačně, oni by bránili a my tlačili a říkalo by se, jak jsme balon drželi zase my... Takové zápasy se hrají na výsledek a zpětně se už nikdo neptá na jejich průběh," poznamenal Hanuš.