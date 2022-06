V Polsku prožil fiasko, teď má v Plzni nahradit Beauguela. Začátek nebude jednoduchý, předpovídá bývalý reprezentant

Sestup do druhé ligy a pouhé dvě branky ve 22 ligových kláních, to je bilance Jana Klimenta, s níž přichází z polské Wisly Krakov do Viktorie Plzeň. Z dosavadního dění na přestupovém trhu se tak dá očekávat, že právě on má být náhradou za nejlepšího střelce uplynulého ročníku Fortuna ligy – Jean-Davida Beauguela. Podaří se mu to? „Myslím si, že rozhodně v první sezoně ne, protože se potřebuje aklimatizovat, potřebuje si osahat ten klub, mančaft, spoluhráče…“ odpovídá Milan Fukal ve fotbalovém pořadu Přímák na Sport.cz.

V Polsku byl terčem kritiky fanoušků a teď má v Plzni nahradit nejlepšího střelce ligy? Diskuse z pořadu PŘÍMÁK.Video : Sport.cz

Článek Oba hráči prožili zcela odlišné sezony, zatímco Kliment se střelecky trápil, míval problémy prosadit se do sestavy a navrch se svým týmem neuhájil účast v nejvyšší soutěži, Beaguel oslavil mistrovský titul s Plzní a ve 33 utkáních vstřelil 19 branek. „Nečekal jsem, že by mohl takhle excelovat, byl opravdu geniální, měl skvělou sezonu," chválí francouzského kanonýra bývalý obránce. O to těžší úkol teď leží před Klimentem. „Myslím, že začátek nebude jednoduchý. Je asi snazší jít zpátky do České republiky, kde mluví všichni stejnou řečí a tak dále. Určitě si udělá co nejrychleji nějakou partu, aklimatizuje se v rámci týmu, ale rozhodně to jednoduché nebude," myslí si někdejší reprezentant. PŘÍMÁK s hostem Milanem Fukalem ve fotbalovém studiu Sport.cz.Video : Sport.cz „Že by okamžitě začal dávat góly a byl top, to si nemyslím, ale dejme mu čas, ať dokáže, že má kvalitu a je nadstandardním hráčem," pokračuje. Aleš Svoboda také upozorňuje na reakce polských fanoušků na Klimentovy výkony v dresu Wisly. „Fanoušci polského klubu na sociálních sítích Klimentovi hodně nakládali. Psali hlášky ve smyslu, že i můj pes je kvalitnější fotbalista než ty nebo že většího dřeváka jsme tady neměli," říká moderátor. „Když jste v té situaci, prostě tam byl každý den a tohle četl, tak si myslím, že to určitě vnímáte. Teď je otázkou, jak to dokážete vytěsnit a soustředit se na hřišti na ten daný výkon," odpovídá Fukal. Hodnotíme posily Plzně v pořadu PŘÍMÁK.Video : Sport.cz Více najdete ve videu z pořadu PŘÍMÁK. Celý pořad si také můžete přehrát jako podcast. Podcasty a pořady PŘÍMÁK: Češi do elitní skupiny Ligy národů patří. Národní tým bude ještě silnější, myslí si Fukal

