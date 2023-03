Viktoria až na dřeň! V životě jsou důležitější věci než fotbal, říká tvář projektu, záložník Sýkora

Záložník Viktorie Plzeň Lukáš Kalvach právě vstupuje do Registru dárců kostní dřeně. Foto : FCVP/Ondřej Pastor

Přímo v Doosan Areně ve středu do Registru dárců vstoupili například záložníci Lukáš Kalvach, Adam Vlkanova nebo Jan Sýkora, který je tváří celého projektu. „Jsem rád, že jsme se do projektu jako klub zapojili, v životě jsou důležitější věci než fotbal. Toto je jedna z nich. Když můžeme někomu pomoct v životní výzvě, je to jenom dobře," uvedl Sýkora.