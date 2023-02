Vindheim odešel ze Sparty na hostování do Lilleströmu

Norský obránce či záložník Andreas Vindheim odešel z fotbalové Sparty na hostování do konce sezony s opcí do Lilleströmu. Pražané o tom informovali na svém webu. Rodák z Bergenu se vrací do vlasti po osmi letech.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Andreas Vindheim ze Sparty Praha během utkání s Jabloncem.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Sedmadvacetiletý Vindheim přišel na Letnou v létě 2019 ze švédského Malmö. V první sezoně se Spartou vybojoval domácí pohár. Jarní část minulého ročníku strávil na hostování v tehdy druholigovém Schalke. V aktuální sezoně i vinou dlouhého zranění za pražský tým nenastoupil. Celkem za Spartu odehrál 60 soutěžních utkání, z toho 44 ligových, v nichž vstřelil tři branky. Vindheim, který má na kontě i jeden start za norskou reprezentaci, působil v rodné zemi naposledy v roce 2015 v dresu Brannu Bergen.