Klokanů se štěstí drželo. V úvodu deštivé partie určitě, protože jim přálo hned dvakrát. Nejdřív už po deseti blahořečili minutách tomu, že VAR tentokrát k Botiči nedorazil. Jinak by totiž sudí Krejsa po přezkoumání videa nejspíš nařídil po zákroku Jindřiška na Vašulína penaltu.

Trochu sprcha pro domácí tým, který potřebuje body jako sůl, a i proto vstoupil do zápasu docela aktivně. Dokonce i na dva přečkané kritické momenty odpověděl, jenže Chramosta velkou příležitostí ke skórování pohrdl, i když mohl po výpadu střílet v rychlém sledu hned dvakrát. První pokus však vyrazil Vízek, při druhém netrefil domácí útočník bránu.

Po změna stran na to doplatili... Harazim si vyměnil míč s Vašulínem a hlavičkující Kučera dostal Votroky do vedení. Neradovali se z něho ovšem dlouho, protože už po jedenácti minutách prošel Hronek přes dva bránící hráče a přesně mířenou střelou do šibenice skóre srovnal.