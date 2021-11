Záložník Bartl je po operaci kolena a Karviné bude delší dobu chybět

Dvaatřicetiletý krajní univerzál přišel do Karviné v září po konci angažmá v polském Rakówu Čenstochová, kde už měl potíže s koleny. V dresu MFK Bartl zasáhl do pěti ligových zápasů. "Je to problém. Dan je výborný hráč, který dovede hrát ze strany i vstupovat dovnitř. Škoda, bude nám chybět," řekl karvinský trenér Bohumil Páník.