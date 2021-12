Zoufalství, už je to ubíjející. Ať se držíme pod krkem, nebo jsme hodní, je to stejné, láteří Karvinští

„Další porážka... Zoufalství, už je to ubíjející. Není možné pořád prohrávat. Bohemka nám ukázala, jak se jde pro body," zlobil se obránce Martin Šindelář. „Fotbal je o zodpovědnosti, důslednosti, disciplinovanosti. Jak jsme se zachovali při prvních dvou gólech, tak nezodpovědně se prostě hrát nedá. Bohemka má disciplínu, umí vyřešit finální fázi. Tohle my nemáme, soupeř zaslouženě vyhrál," doplnil trenér Bohumil Páník.

Ani on zatím Karvinou nezvedl. Ve čtyřech zápasech od svého příchodu pod ním uhrála jeden bod. Kde je zakopaný pes karvinského zmaru? „Problém je v defenzívě, kde jsme nezodpovědní. Snažíme se hrát fotbal tam, kde ho hrát nemáme. A nemáme klid v koncovce. Je to o kvalitě hráčů," povzdechl si Páník.

Jediné pozitivum pro Páníka bylo u Botiče představení 18letého nigerijského útočníka Durosinmiho. „Potěšil mě výkonem. Je ale divné, když dorostenec, kterého jsme vytáhli, je pomalu nejlepší na hřišti. Nejlíp soubojoval, napadal, šel do stoperů, nebál se. Nastřelil bohužel břevno. Je příslibem do dalších let," dodal Páník.