Zvolnili jsme a trápili se, vadí Priskemu. Olatunji a Vindahl potřebují čas

Krejčího penalta deset minut před koncem stanovila výhru 1:0, nečekaně utrápenou. „Je třeba také pochválit Zlín, jehož hráči bojovali jako lvi a dělali vše pro to, aby nedostali branku," poukazuje dánský kouč.

Důvodů je víc. Třeba počasí nebo hřiště. Nechci se samozřejmě vymlouvat, hráči musejí dané podmínky zvládat lépe. Vše je ale propojené. Když vám míč poskakuje, tak potřebujete dotek navíc a už je celá akce pomalejší. Rozhodně jsem ale nespokojený s faktem, že přestože jsme měli celou řadu přihrávek do vápna, tak jsme vzniklé šance nebyli schopni zakončit. V horším případě končily tyto situace protiútokem soupeře...

Ne, neviděl. Slyšel jsem ale, že to byla jednoznačná penalta.

Z Victora mám dobrý pocit, musíme ale zapracovat na jeho fyzické kondici. To bylo jasné od začátku. Neabsolvoval s námi přípravu, bude proto potřebovat nějaký čas. Viděli jsme však, čím nám může pomoci a co může do zápasu vnést. Nejenže udrží spoustu míčů, umí je i rozdat. Momentálně je ve fázi adaptace, dohnání fyzičky mu bude nějaký čas trvat.