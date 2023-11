Český fotbalový reprezentant bude poprvé otcem

Při gólové oslavě si vložil míč pod dres a palec do úst. „Je to takové malé díky. Všem jsem chtěl ukázat, jak moc jsem hrdý, že budu táta. Je to hezký moment pro mě a přítelkyni,“ řekl Černý.

„Tohle přesně ukazuje našeho týmového ducha. Musí to být stoprocentně gól a je to moje velká chyba. Kluci mi říkali ‚hlavu vzhůru‘, což je moc pěkné gesto a takhle by to mělo fungovat. V první řadě jsem ale měl dát gól,“ prohlásil bývalý hráč Ajaxu Amsterodam, Utrechtu nebo Příbrami, který vystřídal v 65. minutě.