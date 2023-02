Dobrodružství v Austrálii skončilo, Češky jsou třetí. Máme na čem pracovat, říká kapitánka

Z nebe nad australským Newcastlem padaly dešťové kapky a foukal nepříjemný vítr. „Aspoň nebylo takové teplo, líp se dýchalo i běhalo," vykládala česká kapitánka Petra Bertholdová ve videu pro FAČR. Ani „přízeň" počasí však jejímu týmu nepomohla: Češky v Austrálii podruhé prohrály a podruhé s nulou. Právě Bertholdová ve druhé půli dostala míč do branky, jenže gól kvůli ofsajdu neplatil. „Škoda," vydechl kouč Rada.

„Španělky byly dominantní a přehrávaly nás. Z naší strany to bylo o organizovaném bloku a využití jakékoliv příležitosti k rychlému protiútoku. Na začátku nám chvíli trvalo, než jsme se dostali do zápasu, zachytili soupeřovo tempo a načetli jeho hru," poznamenal Rada. „Do druhé půle jsme šli s tím, že chceme udělat všechno pro to, abychom udrželi skóre 0:2 nebo ho vylepšili v náš prospěch. Zlepšili jsme se, udrželi hru výš a vstřelili gól, který neplatil. A po proměněné penaltě Španělek bylo o výsledku rozhodnuto."