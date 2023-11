Děsivý moment ve Švédku, hráč poslal rozhodčího na mantinel a zlomil mu ruku. Šlo o úmysl?

Ek místo toho zamířil do nemocnice v 50 kilometrů vzdáleném Linköpingu, kde mu lékaři diagnostikovali zlomeninu ruky. "Bere léky proti bolesti a čeká na operaci, napsal Niklas Ahlm, šéf rozhodčích Östergötland Hockey Association, v textové zprávě pro Expressen.

Gillberg, jenž za svůj zákrok nebyl vyloučen, se po utkání hájil, že šlo o nehodu. „Rád hraju fyzicky. Chtěl jsem zastavit hráče soupeře, jenže se mi do cesty postavil rozhodčí. Dostal ránu, i když to samozřejmě nebylo úmyslné,“ prohlásil Gillberg pro televizní stanici NT.

„Celou záležitost budeme řešit interně. Caspera se zeptáme, jak to bylo z jeho pohledu. Vidím ale, co vidí na videu i všichni ostatní, a nevypadá to dobře,“ uvedl sportovní ředitel Vita Hästen Jesper Samuelsson pro Expressen.