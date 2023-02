LEGIONÁŘI POD LUPOU: V Řecku spokojený Darida byl nejlepší na hřišti a další brankou dovedl tým k vítězství

„Sice nevím, co jsem dělal špatně, ale vypadl jsem z plánů trenéra. I kdybych řekl, že budu hrát zadarmo, stejně by se mnou nepočítal. Nejsem ale vůbec zahořklý, na Herthu budu vzpomínat v dobrém," svěřil se v prosincovém rozhovoru pro Sport.cz muž, jenž po 76 startech se lvíčkem na prsou v létě 2021 ukončil reprezentační kariéru.

Daridu prý v zimě lákal i návrat do Plzně, která jej do světa velkého fotbalu nastartovala. Úřadující mistr Fortuna ligy ale i přes předložení konkrétní nabídky nepochodil. „Viktorku nebylo jednoduché odmítnout. Chtěl jsem si ale ještě před návratem do Česka užít jinou kulturu," vysvětloval Darida, pro něhož je Řecko skutečně osudovou zemí.

„Jezdili jsme do Řecka na dovolené, v Berlíně chodili do řecké restaurace. Navíc jsme tu měli i svatbu. Všechno do sebe zapadlo," těšilo těsně po dokončení přestupu Daridu, jemuž dělá v Arisu společnost mimo jiné i stoper Jakub Brabec. „Brába má také malé děti, takže je to pozitivní věc nejen pro mě, ale pro celou rodinu," pochvaloval si přítomnost krajana běhavý středopolař.