Polský záložník Blaszczykowski ukončil v 37 letech kariéru

Právě ve Wisle sbíral první úspěchy a s klubem vyhrál v roce 2005 polskou ligu, než zamířil do Dortmundu. V jeho dresu odehrál v letech 2007 až 2016 v bundeslize takřka 200 zápasů, pomohl Borussii ke dvěma ligovým titulům, třem výhrám v Superpoháru a do finále Ligy mistrů. V závěru angažmá rok hostoval ve Fiorentině, po návratu do Německa zamířil na tři roky do Wolfsburgu. V roce 2019 se vrátil do Wisly. Momentálně druholigový klub spoluvlastní.