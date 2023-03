Zářez na Slovensku? Vrchol! Byla to poprava v přímém přenosu, soptil český trenér

„Byl jsem naštvaný, protože před druhým gólem byl čistý faul na Pišoju, který rozhodčí neodpískal," hodnotil Ščasný po zápase. „Jen jsem se ozval, řekl jsem jedno vulgární slovo, ale ne na rozhodčího. On ale přiběhl a dal mi kartu. Řekl jsem znovu: „do....byl tam faul," a následně dal mi druhou. Nevím, jestli má nějaký komplex, ale už je to náš druhý domácí zápas, který pískal proti Dunajské Strede," soptil trenér Banské Bystrice.

Domácí se ale nevzdali, trefili se podruhé a sahali po senzačním vyrovnání. Na ně dosáhli v nastaveném čase druhého poločasu, radost jim ale překazil hlavní sudí Dohál, který situaci vyhodnotil úplně jinak. V době zpracování míče totiž viděl údajnou hru rukou domácího Ľuptáka a necitlivě odpískal ještě předtím, než míč přesáhl brankovou čáru. Situaci tak kvůli předčasnému fouknutí do píšťalky nemohl přezkoumat VAR. Podle dostupných záběrů však měl gól platit, míč se totiž dotkl hráčova ramena.

„Viděli jsme popravu v přímém přenosu. Toto, co si dovolil rozhodčí, jestli se tomu dá říkat rozhodčí, je neskutečné," pokračoval ve zlosti Ščasný. „Tu penaltu ještě beru, ale že nám neuzná regulérní gól? Všichni viděli, že to ruka nebyla. Je tu VAR, nechápu situace, které tu jsou. Je to vrchol. Tohle jsem ještě nezažil a myslím si, že na prvoligové scéně už ani nezažiji," pokračoval zkušený trenér.