Fotbalistky Sparty bude trénovat slovenský kouč Gregora

Fotbalistky Sparty bude trénovat Pavol Gregora, jenž dosud působil převážně u mládežnických týmů chlapců a dívek. Slovenský kouč přišel do pražského klubu po angažmá v Šamoríně, kde byl hlavním trenérem mužstva do 19 let a dočasným koučem áčka v druhé slovenské lize. Sparta to oznámila na svém webu.

