Fotbalový Liberec sráží standardky. Musí být ve vápně ostražitější, říká Petržela

„Na druhou stranu musím říct, že tentokrát to Tekijaški trefil z voleje krásně, neřekl bych, že by byl sám. Už jsme dostali i góly ze situací, kdy soupeř svému osobnímu brániči utekl o dva tři metry. Teď byli v kontaktu, stáli u sebe, ale prostě Tekijaški dobře nastavil nohu a trefil to,“ poznamenal Kozel k první brance srbského hráče v české lize, kterou vstřelil akrobaticky po rohovém kopu.

„Standardka se buď povede, nebo nepovede. Můžete je klidně nacvičovat pořád a vyjde vám jedna za rok… Sedm obdržených branek po standardních situacích vypadá jako hodně, ale velký problém bych v tom neviděl. Góly prostě z těchto situací padají nejčastěji. Určitě je to vždy nepříjemné, ale ono se to zastaví,“ konstatoval zkušený kouč Vlastimil Petržela, který před třiceti lety Slovan dovedl do první ligy.