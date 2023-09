Francouzský talent Barcola přestoupil za miliardu korun z Lyonu do PSG

Francouzský fotbalový mistr Paris St. Germain koupil za 45 milionů eur (miliardu korun) útočníka Bradleyho Barcolu z Lyonu. Reprezentant do 21 let se dočkal přestupu do pařížského klubu ve čtvrtek, tedy dva dny před 21. narozeninami. O jeho příchodu informovali zástupci PSG na webu, smlouvu podepsal na pět let.

Reklama