Fukal o Plzni: Dostávala identické góly. Ostuda? Nemůžete porovnávat trabant s mercedesem

Jak se vám líbila plzeňská rozlučka s Ligou mistrů?

Oceňuju dva góly, břevno a tyč, v ofenzivní fázi Plzeň odehrála s Barcelonou důstojnou partii. Na druhou stranu znovu dojela na svoji obvyklou slabinu v Lize mistrů. Zatímco soupeř využíval chyby a šance proměňoval, Plzeň bohužel ne.

Opět rozpaky?

Úterní góly Barcelony byly identické s většinou předchozích, které Viktoria ve skupině inkasovala. Ztráta míče při pohybu dopředu - a rychle vyřešený kontr soupeře zakončený brankou. Pikantní je, že góly Barcelony přicházely ve chvílích, kdy jste si mohli říkat, že by to Plzni mohlo jít. Chorý z penalty snížil na 1:2, jenže vzápětí přišel gól na 1:3...

Odnášíme si obrovskou motivaci pro další práci. Je vidět, že světový fotbal je jinde, říká Michal Bílek.Video : Sport.cz

Byla Plzeň v tomhle zápase nejblíž bodům z podzimní Ligy mistrů?

Byla. Ale jak jsem zmiňoval, v momentech, kdy ztrácela jen gól, by musela ustát delší pasáž bez inkasované branky. A to se bohužel nedařilo. Barcelona stejně jako Bayern s Interem ukázala obrovskou kvalitu. Nicméně 24 inkasovaných gólů za šest zápasů je hodně, v tom má Plzeň rezervy.

Doplatila na mizernou produktivitu z prvního poločasu, kdy se jí nepovedlo dát gól? Přitom stihla čtyři přímé střely na branku včetně břevna.

Barcelona dala Viktorii lekci z efektivity, ale byl v tom kus logiky. Je dobrá proto, že má skvělé hráče. Pravda, třeba na Bayern, který je kvalitativně ještě výš, dvakrát nestačila, ovšem v Plzni to měla od začátku ve svých rukách.

Nebál jste se debaklu, když první gól Barcelony přišel už v šesté minutě?

Byl jsem přesvědčený, že Plzeň odehraje dobrou partii. Tým byl správně nastavený a líbilo se mi, co hráči říkali už den před zápasem. Za správný konec to vzal třeba útočník Chorý, na dva góly proti Barceloně jen tak nezapomene.

Odehrál životní zápas?

Mám pocit, že když střídal, byl trochu naštvaný. Možná ještě v koutku duše pomýšlel na hattrick. Vystoupil ze stínu nejlepšího střelce minulé ligové sezony Beauguela a na hřišti nikdy nemá dost, což je pro útočníka stěžejní vlastnost.

Barcelonu jsme potrápili nad naše možnosti. Trošku zklamání převládá, zní z plzeňské kabiny.Video : Sport.cz

Bylo všech šest porážek Plzně v Lize mistrů nevyhnutelných?

Nebyl bych tak kritický jako velká část fotbalového národa. Kolik bylo před prvním zápasem lidí, kteří říkali, že by Plzeň měla ve velkém sbírat body a prát se o třetí místo? Otázkou bylo jen to, jak velké jsou rozdíly mezi špičkou Evropy a nejlepším českým týmem. Sami Plzeňáci zjistili, kde jsou jejich limity a v čem se můžou zlepšovat.

Takže?

Takže bych to bral spíš pozitivně. A v první řadě jako cennou zkušenost, z které Plzeň a její hráči můžou růst. V rámci české ligy si coby mistr můžete myslet, že jste nejlepší a že už tomu nemusíte tolik dávat, jenže pak potkáte tyhle borce v Lize mistrů a ti vás rychle vyvedou z omylu. Zjistíte, že jste jen jedním v řadě, ne ten nejlepší. Pokud si to kluci z Plzně správně přeberou, dost jim to dá a může je to hodně posílit do bitvy o další titul. Ligu mají rozjetou nadějně a pokud zvládnou i sobotní šlágr se Spartou, jejich pozice se ještě vylepší.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Plzeňská radost po proměněné penaltě Tomáše Chorého (s míčem) proti Barceloně.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Sám jste před chvílí naznačil, že někteří fanoušci v souvislosti s Plzní a její nulou v Lize mistrů často mluví o ostudě. Co vy na to?

Naštěstí nemám sociální sítě, ale dost věcí se ke mně dostane v rámci klasického veřejného prostoru. Upřímně, moc to nechápu. Podívejte se na to čistě selským rozumem: jak může český tým s českými možnostmi konkurovat evropským top klubům? Je logické, že to prostě není možné. Bylo by nenormální, kdyby Plzeň na konci téhle skupiny měla třeba devět bodů. Můžeme se bavit o některých herních detailech nebo pasážích zápasů, ale tahle kritika je nelogická. Jako kdybyste porovnávali trabant a mercedes, to jsou přece taky dva rozdílné světy.

Nezpochybnitelný je ekonomický profit: Plzeň jen za postup do hlavní fáze Ligy mistrů vydělala 470 milionů korun. Příjemný bonus, viďte?