Česko - Itálie 3:3 Futsalisté remizovali s Itálií a už nemohou postoupit na mistrovství světa

„Jsme pecháčci. Nejsme produktivní a proti takovým soupeřům už musíme proměňovat šance, do kterých jsme se dostali. A na konci v poslední minutě nekoncentrovanost v bránění a zase to nevyšlo,“ řekl Neumann v rozhovoru pro ČT sport.

„Dostávali jsme Italy naší taktikou do kolen, dostávali jsme se do šancí. Věděli jsme, co hrát. Kluci to plnili skvěle, klobouk dolů před nimi. Snad se k nám štěstí obrátí v příštích zápasech,“ doplnil reprezentační kouč.