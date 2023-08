GLOSA: Český fotbal pro fanoušky? S řezníky na listině arbitrů asi těžko…

Vždyť to, co rozhodčí Paták předvedl, nemá s fotbalem pranic společného. Ono, když máte v kuloárech přezdívku „řezník z Horní Břízy", asi to o lecčems vypovídá. Ale jak je možné, že 47letý arbitr, nad jehož verdikty zůstával v minulosti tolikrát rozum stát, ještě pořád aktivně funguje a řídí zápasy? Navíc ještě k tomu třetí nejvyšší, tedy poloprofesionální soutěže.

„To, co jsem viděl, je naprosto nepřijatelné. Jednoznačně očekávám, že Řídící komise pro Čechy, do jejíž kompetence ČFL spadá, vyvodí v tomto případě nekompromisní závěry," reagoval předseda FAČR Petr Fousek.

Proboha, proč? Každý, kdo hrál někdy kopanou alespoň rekreačně, snad tuší, že někdo s podobně pohnutou minulostí by přeci píšťalku už do úst vzít v životě neměl. Minimálně ne v době, kdy se neustále skloňuje pojem kultivace českého fotbalu.

Neumím si představit, jakou bezmoc, nebo spíše znechucení, cítili hráči rezervy Dynama. Vždyť ti celé mládí obětovali kopané s vidinou, že se třeba z béčka vykopou do ligového A-týmu, někteří z nich si Fortuna ligu již i zahráli. A pak přicestují do Prahy a jsou naživo svědky něčeho tak odporného...

Ať už k této rozmluvě došlo, nebo ne, do koloritu osoby sudího Patáka by celkem zapadala. Z nějakého důvodu si jednoduše dovolil nařídit naprosto nesmyslnou penaltu, ačkoliv moc dobře věděl, že všechna utkání ČFL snímají kamery. Nezajímaly ho ani přes dvě stovky přítomných diváků. To dokazuje naprostý cynismus, podobně jako jeho reakce na dotazy ohledně jeho rozhodnutí. „Byl jste na zápase? Když ne, nemáte se na co ptát," odvětil redakci iSportu do telefonu.