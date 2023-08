Gólový signál? Svědík o něm nevěděl, i tak smeká klobouk. Slovácko ale po výhře počítá i ztráty

33letý stoper mívá přitom na hřišti diametrálně odlišné úkoly. Coby opora defenzivní řad totiž gólům spíše zabraňuje, možná i proto svůj klíčový příspěvek k vítězství příliš nepřeceňoval. „Bylo to po standardce. Od toho tam my obránci chodíme, abychom nějaký ten gól dali," skromně pokračoval zkušený zadák.

A nutno dodat, že se jednalo o nadmíru povedenou standardku. Marek Havlík našel přízemním pasem do druhé vlny Michala Kadlece, jehož ránu skvěle chytající Michal Reichl ještě dokázal vyrazit. Jenže bohužel pro Klokany jen k Hofmannovi, který prokázal skoro až kanonýrský výběr místa a z vyložené pozice se nemýlil.

GOOOOOOOOOOOOOOOOL! Zakončení Michala Kadlece ještě stihl brankář Reichl vytáhnout, ale na dorážku Standy Hofmanna už nestačil! 45+2' | #zaslovacko | #bohfcs 0:1 pic.twitter.com/WgwkWWMART — 1.FC Sʟᴏᴠᴀ́ᴄᴋᴏ (@1_FCS) August 13, 2023

„Tohle mají na starosti asistenti, na každý zápas něco připravují. Jestli to byl i tento případ, tak klobouk dolů," popřel hlavní trenér Martin Svědík, že by s plánováním klíčové situace měl co dočinění.

„V tomhle jsme se hodně trápili, ale dnes to bylo sehrané opravdu dobře. A hlavně i dobře dohrané. Bylo důležité, že jsme byli připraveni vytvořit tlak směrem do brány, to nám například v utkání s Olomoucí chybělo," připomněl kouč Slovácka domácí prohru 0:2 z předchozího duelu.

Slovácku mohly spadnout hned dva pořádné balvany ze srdce. Jednak dokázalo zvítězit nad soupeřem, jehož v posledním ročníku ze čtyř pokusů ani jednou neporazilo. Jednak také protrhlo dvouzápasovou šňůru bez vstřelené branky, neboť zmíněnému utkání s Olomoucí předcházela bezgólová remíza s Baníkem.

𝐊𝐎𝐍𝐄𝐂 | Slovácko veze z Vršovic důležité tři body za vítězství 1:0, které vystřelil na konci první půle Stanislav Hofmann. Nejdůležitější momenty utkání se odehrály v posledních deseti minutách. Nejprve utekl Pavel Juroška Köstlovi, ale nepodařilo se mu dotáhnout kličku na… pic.twitter.com/75bGfyPQ3O — 1.FC Sʟᴏᴠᴀ́ᴄᴋᴏ (@1_FCS) August 13, 2023

„Měli jsme to v hlavách, šancí jsme si pokaždé vypracovávali dost. Chtěli jsme to protrhnout, ale věděli jsme, že se dostaneme i do dalších příležitostí a jednoduše musíme nějakou proměnit," přiznal Hofmann, že nemohoucnost v zakončení kabinu tížila.

Dvou balvanů se Slovácko sice zbavilo, klání v Ďolíčku ale zapříčinilo vznik dalšího. Už před pauzou byl po srážce se spoluhráčem Seung-bin Kimem odnesen z trávníku na nosítkách Petr Reinberk, vynuceně musel střídat ve druhé půli i jediný střelec Hofmann. Hosté tak dohrávali bez dvou pilířů obranné linie.

Foto: Jaroslav Svoboda, ČTK Zleva Trenér Bohemians Praha Jaroslav Veselý, David Puškáč z Bohemians a Michal Kadlec ze Slovácka.

„Reinberk moc dobře nevypadá. Až hlubší vyšetření ukáže, co a jak," naznačil Svědík, že jeden z jeho ostřílených beků se možná nevyhne delší absenci. Hofmann pak o svém zdravotním stavu promluvil sám. „Už od přípravy mám svalové problémy. Něco mi v těle asi chybí, budu to musel doplnit. Takhle se v zápasech cítit nechci," bědoval strůjce vítězství Slovácka.