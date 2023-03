Haalandův týden snů: dva zápasy, osm gólů. Legendy skládají komplimenty a norská mašina vyhlíží rekord

Komplimenty se hrnou ze všech stran. „Je to gólová mašina. Když neskóruje, nedokáže v noci spát. Chce další a další góly," vykládal někdejší anglický útočník Alan Shearer, expert BBC.

Taky si říkáte, jak vysoko může být Haalandův strop? Kolik gólů do konce sezony stihne? „Padesát, možná šedesát," tipoval Shearer. „Tenhle tým je pro něj jako sen, dělá mu perfektní servis."

Dvaadvacetiletý blonďák působí bezstarostně, čísla neřeší. A už od teenagerovských dob v rodném Norsku z něj čiší optimismus. Hladový zůstává i díky tahům trenéra Pepa Guardioly: v zápasech s Lipskem i proti Burnley svůj nejzářivější drahokam stáhl už po hodině. „Vystřídal jsem ho, aby nepřekonal rekord Lionela Messiho v Anglickém poháru. Vždycky chci hráče potrestat, to je můj záměr," vtipkoval Guardiola. Kontext: fanoušci po Lipsku na sociálních sítích plísnili kouče za to, že nedovolil Haalandovi přeskočit Messiho jedenáct let staré pětigólové maximum z Ligy mistrů.