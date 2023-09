Hašek má nové angažmá. Chce pomoci fotbalově i osobností

Hašek prošel za poslední dobu hodně štacemi. Od roku 2021 působil v německém Würzburgu, tureckém Erzurumsporu a naposledy v polské Wisle Plock, s níž sestoupil do druhé ligy. V Polsku měl smlouvu do konce sezony s klauzulí o možnosti prodloužení spolupráce, kterou se však Wisla rozhodla nevyužít.

V Česku působil v Bohemians nebo ve Spartě. S Letenskými se však v lednu 2020 dostal do sporu. Odmítl odcestovat na soustředění do Španělska, nedohodl se na přestupu do Maccabi Haifa a byl přeřazen do B-týmu. Definitivně skončil 12. března 2020, kdy podal jednostrannou výpověď. Sporů bylo mnoho, známý je ale hlavně Haškův výrok o kopačkách na míru kvůli široké patě.