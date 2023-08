Hráli jsme slušně, myslí si i přes prohru Hapal. Plzeň podle něj mohla dostat červenou

V leccčems by 54letému kouči snad i šlo dát za pravdu. Baník si i v Plzni byl schopen tvořit nebezpečné situace v pokutovém území soupeře, jehož musel párkrát zachránit i velmi slušně chytající Staněk. Jenže Slezané se prosadili pouze z pokutového kopu zásluhou talentovaného Matěje Šína. Nadále tak platí, že za 270 ligových minut, když tedy abstrahujeme od nastaveného času, se ani jednou neprosadili ze hry. V prvním kole v Liberci (1:3) se totiž trefil Daniel Tetour, a to také z penalty. Jinak? Nic, vůbec nic...

„Na góly se strašně nadřeme," uvědomuje si Hapal. Pod jeho tvrzení by se zajisté podepsala i letní posila z druholigového Varnsdorfu, Nigerijec Abdallahi Tanko. Ten sice svoji nesmírnou rychlostí trápil i plzeňskou obranu, jenže na premiérovou trefu v lize stále čeká. I přes to, že krátce po pauze měl na noze vyrovnání na 2:2, jenže Staněk byl rezolutně proti. „Není tak precizní v zakončení, ale má jiné přednosti. Touhle situací se to každopádně lámalo, kdyby srovnal, mohlo být vše úplně jinak," myslí si Hapal.