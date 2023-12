LEGIONÁŘI POD LUPOU: V Plzni neuspěl, teď „český Nizozemec“ pomohl k nečekanému debaklu

31letý křídelník poslední angažmá v Česku ukončil v roce 2012. Tehdy dres třetiligové Břeclavi vyměnil za nizozemský Heracles Almelo z nejvyšší soutěže. Obrovský kariérní posun… „Ze začátku jsem byl vyjevený,“ přiznal před časem v rozhovoru pro iSport. Pak si ale zvykl, začal postupně sbírat minuty a v novém působišti vydržel více než šest let.

V červnu 2018 se na počátku letní přípravy mihl ve Viktorii Plzeň, do kádru tehdejšího mistra republiky zamířil na testy. Nakonec ale na západě Čech nezůstal a vrátil se do Nizozemska, své osudové země, kde odkroutil dvě sezony ve druholigových Go Ahead Eagles. „Už se cítím jako Holanďan, nejspíš tady zůstanu i po kariéře. Mám tu dům, přítelkyni i syna,“ přemítal v roce 2020, kdy ale jeho nizozemská cesta pomalu spěla ke konci.