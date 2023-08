Alespoň do Ligy mistryň! Vyřazení chlapů bolí i nás, smutní sparťanky

Některé sparťanky si nenechaly bitvu s Dány ujít přímo na stadionu. "A ostatní koukaly v televizi. Naopak když jsme zase my hrály na hlavním stadionu, pár kluků z áčka, kteří zrovna nebyli na reprezentaci, přišlo na nás. Furt jsme jedna Sparta a podporujeme se navzájem," říká záložnice Sparty Eliška Sonntagová. Mužům se však sen o návratu do milionářské soutěže poprvé po 18 letech rozplynul, když Krejčí a spol. nezvládli penaltový rozstřel.

„Vyřazení bolí určitě všechny, zaměstnance, hráče i hráčky Sparty. Všichni jsme si přáli, aby to chlapi zvládli a postoupili. Ale myslím, že i tak se nemají za co stydět, protože předvedli dobrý výkon. Fotbal byl hezký, pěkně se na něj koukalo," oceňuje Sonntagová tým Briana Priskeho, který se o ženský fotbal rovněž zajímá.

„Pro ženský fotbal ve Spartě je dobře, že je tam dánský trenér, který má k ženskému fotbalu úplně jiný vztah. On je kluk, který se přijde podívat i na tréninky ženského mančaftu a holky to samozřejmě cítí a vnímají," zdůrazňuje generální sekretář Sparty Dušan Žovinec.

Teď už musí Priske držet palce ženám, aby letos na Letné zazněla hymna Ligy mistrů, jeho partu čeká „pouze" kvalifikace o Evropskou ligu. „Uděláme všechno proto, abychom se dostaly do základní skupiny Ligy mistryň a je jedno, koho dostaneme. Asi pro každou hráčku jde o obrovskou motivaci, hrají se tam mnohem kvalitnější zápasy. Doufáme, že se nám to letos povede," věří Sonntagová.

„Čistý zisk deset milionů korun by byl výrazným zdrojem rozpočtu, ale pokud bychom se nedostali do skupinové fáze, nešlo by o finanční tragédii. Jde nám hlavně o to, aby holky nějakým způsobem rostly," vysvětluje Žovinec, který ve Spartě u žen působí přes třicet let, ale tak mizernou sezonu jako byla ta minulá nepamatuje. Sparťanky zůstaly bez trofeje.