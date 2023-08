Letenský mistr penalt selhal ve špatnou chvíli. Hlavou se mi honila sprostá slova, přiznal Krejčí

„Samozřejmě nás vyřazení velice mrzí, Ligu mistrů nehrajeme každý rok. Ale za to, co jsme předvedli, jsem na tým hrdý. Po bleskovém úderu Dánů jsme se vrátili do zápasu. Naše reakce byla skvělá. Možná nám i ten gól pomohl, Kodaň nemusela být tolik aktivní dopředu, naopak my jsme chytli vyšší jistotu do ofenzivy," podotkl Krejčí, kterému sudí kvůli faulu neuznal gól hlavou po rohovém kopu. Další dvě šance mu lapil vynikající brankář Kodaně.