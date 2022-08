Fotbalistům Plzně fandí dnes na stadionu i zápasnice MMA Martina Jindrová. Jak to tipuje?

Do Štruncových sadů se zároveň valí stamiliony korun, už teď má Viktoria jistých téměř 448 milionů. Za postup do hlavní fáze dostane od UEFA bonus 15,64 milionů eur (391 milionů korun), plus dalších minimálně 28 milionů korun za desetiletý pohárový koeficient.