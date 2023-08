Šokující tragédie před Ligou mistrů! V Aténách byl ubodán fanoušek, zápas je odložen

Minulý měsíc dostalo sedm fotbalových fanoušků PAOK Soluň trest doživotí za to, že loni v únoru ubodali k smrti devatenáctiletého příznivce Arisu. Dalších pět lidí bylo po půlročním procesu odsouzeno k 19 či 20 letům vězení. Jen v Soluni to byl během tří let třetí případ úmrtí v souvislosti se střety fanouškovských skupin.