Je to pro nás budíček, řekl německý kouč Flick po porážce s Maďarskem

"Jsme šťastní, že jsme v pěti zápasech získali s takovými soupeři deset bodů. Před začátkem skupiny tomu nikdo nevěřil. V utkání s Itálií to můžeme celé korunovat, pro mě to bude výjimečný zápas," řekl Rossi po utkání v Lipsku.

"Po změně stran jsme se zlepšili, i tak jsme si ale nevytvořili moc gólových šancí," uvedl Flick. "Na druhou stranu je lepší zažít zklamání teď, než aby nás to potkalo za dva měsíce na mistrovství světa. Každopádně je to pro nás budíček a pro hráče další motivace nejen do závěrečné přípravy před světovým šampionátem, ale i před pondělním utkáním proti Anglii," řekl Flick směrem k prestižnímu duelu ve Wembley.