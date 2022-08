Drama v PSG. Klub si zvolil Mbappého, Neymar protestuje

Ve 22. minutě ligového zápasu proti Montpellieru vybojovalo PSG penaltu poté, co záložník Jordan Ferri zahrál ve vápně rukou. Fanoušci domácích očekávali, že se k puntíku postaví Neymar, jenž se od odchodu Edinsona Cavaniho stal hlavním zahrávačem jedenáctek.

Jednoho z Neymarových nadšenců incident rozzuřil a po zápase klub a Mbappého zkritizoval. "Je to oficiální. Pokutové kopy bude v PSG odteď zahrávat Mbappé. Je zřejmé, že to má napsané ve smlouvě, protože žádný jiný tým na světě by nepostavil Neymara k penaltě až jako druhého. Zdá se, že Mbappé teď vlastní PSG," nebral si fanoušek na Twitteru servítky.