Fotbalový šlágr zastínily homofobní urážky fanoušků PSG na adresu Marseille

„Jsem šokován neúnosným homofobním skandováním, které bylo slyšet v Parku princů,“ napsal na sociální síti X Olivier Klein, který má ve francouzské vládě na starosti boj proti rasismu, antisemitismu a nenávisti vůči LGBTQ+ komunitě. Dodal, že vyzve představitele PSG a francouzské ligy k potrestání viníků a prověří, zda by se do případu neměla zapojit justice.

Ke kritice fanoušků se připojila ministryně sportu Amélie Oudéaová-Castéraová, jež vyzvala vedení PSG, aby podalo trestní oznámení, jež by pomohlo „identifikovat viníky a pohnat je před spravedlnost, abychom je dostali ze stadionů.“

„Je nepřijatelné zůstat hluší k takto nenávistným a homofobním pokřikům na našich tribunách. Včera to skandování zničilo večer v Parku princů. Musíme takové věci vymazat z našich stadionů, a to co nejrychleji,“ uvedla ministryně.