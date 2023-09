Poslední tým francouzské ligy Lyon odvolal trenéra Blanca

Blanc převzal Lyon loni v říjnu a v minulé sezoně ho dovedl k sedmému místu ve francouzské lize. S týmem prošel i do semifinále domácího poháru, na postup do evropských pohárů to ale nestačilo. V aktuální sezoně uhráli sedminásobní francouzští šampioni z let 2002 až 2008 pouze bezbrankovou remízu v Nice. Doma prohráli oba duely s Paris St. Germain a Montpellier shodně 1:4.