Masopust dal gól po deseti měsících, při hymně si vzpomněl na manželku

Masopust nastoupil ve stoperské trojici, ale vepředu byl proti ukrajinskému soupeři nebezpečný. „Prostě rád útočím, vyneslo mě to nahoru. Nabíhal jsem na centr od Ševy (Petra Ševčíka), ale ten míč nakonec přetáhl na Boluwatifa (Ogungbayie), který míč vrátil. Půl gólu je jeho,“ vyzdvihl Masopust přínos střídajícího mladého Nigerijce.

To, že se trefil po deseti měsících, přijal s nadhledem. „Z pozic, ve kterých teď hraju, se do šancí moc nedostávám,“ vypověděl univerzál, který střídal pozici krajního beka a křídla a nyní zaskakuje i na postu stopera. „Díky bohu ke mně trenéři dávají dobré spoluhráče. S klukama se mi hraje dobře, ať je vedle mě kdokoliv. Kluci skvěle brání, tím mi pomáhají, já se mohu soustředit na rozehrávku, kterou po mně trenéři chtějí,“ naznačil Masopust své úkoly.

Zajímavé je, že poslední soutěžní branku dal v derby se Spartou, když před začátkem zpívala hymnu jeho manželka Hana. I v úvodu utkání s Luhanskem zněla česká hymna stadionem v Edenu, tentokrát ji pěli fanoušci. „Na manželku jsem si vzpomněl a říkal jsem si, jestli si zpívá. I děti se hymnu naučily. Každopádně to bylo příjemné, chvilku jsme si taky zpíval,“ vylíčil třicetiletý hráč.

Slavia měla plno šancí, dlouho se nemohla prosadit. „Neproměňováním šancí si to komplikujeme sami, ale já k tomu z minulosti asi nemám moc co říct,“ krčil rameny muž, který dřív také hodně příležitostí spálil.

Slavii pomohl stejně jako předtím v lize proti Baníku útočník Muhamed Tijani. „Je vysoký, nepříjemný ve vápně. Měl to po přípravě složitější, než se nohy a hlava vzpamatovaly. Každopádně je přínosem, je velký a silný. Když přijde na hřiště, víme, že bude chodit do vápna a že to na něj budeme hrát. Je dobře, že je tu tak vysoký útočník, který je schopný dát gól,“ radoval se Masopust z přínosu urostlého Nigerijce.