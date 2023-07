Gruzie - Izrael 0:0, na pen. 3:4 Čeští přemožitelé zvládli penaltovou loterii a zahrají si o finále

Fotbalové mistrovství Evropy do 21 let zná první semifinalisty. Domácí Gruzínci při své premiérové účasti na evropském šampionátu hráčů do 21 let do semifinále nepostoupí. V dramatickém utkání branka nepadla a v penaltovém rozstřelu byli šťastnější přemožitelé českého týmu, Izraelci.

Foto: Pavel Jiřík ml., FAČR Izraelská obrana opět udržela čisté konto.

