Do semifinále ME do jednadvaceti let míří Anglie a Ukrajina

Fotbalisté Anglie postoupili poprvé po šesti letech do semifinále mistrovství Evropy hráčů do 21 let. Ve čtvrtfinále v gruzínském Kutaisi porazili Portugalsko 1:0. O výhře anglického výběru rozhodl gól Anthonyho Gordona z 34. minuty. Posledním semifinalistou je Ukrajina, která překvapivě vyřadila favorizovanou Francii a po vítězství 3:1 bude hrát o finále.

Fotbalisté Anglie se radují z gólu proti Portuglasku ve čtvrtfinále ME do 21 let.

Článek O místo ve finále se Angličané utkají s Izraelem, se kterým hráli už v základní skupině a společně postoupili na úkor českých reprezentantů. První vzájemný duel na šampionátu Anglie vyhrála 2:0. Ukrajinu, k jejíž výhře nad Francií přispěl dvěma góly Georgij Sudakov, čeká rovněž repríza utkání ze skupiny se Španělskem. První měření sil skončilo nerozhodně 2:2. Po čtvrtfinálové výhře Anglie bylo jasné, že si zbývající semifinalisté zajistí účast na olympijských hrách. Do Paříže se kvalifikují tři nejlepší týmy šampionátu s výjimkou Francie, která má místo jako hostitel jisté. Anglie o účast bojovat nemůže, protože na olympijských hrách startuje společný tým Velké Británie. Pokud by v posledním semifinále postoupila místo Ukrajiny Francie, hráli by dva nejvýše žebříčkově postavení poražení čtvrtfinalisté o třetí vstupenku na OH v dodatečné baráži. Mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let v Rumunsku a Gruzii - čtvrtfinále: Kutaisi: Anglie - Portugalsko 1:0 (1:0) Branka: 34. Gordon. Kluž: Francie - Ukrajina 1:3 (1:2) Branky: 19. Cherki - 32. z pen. a 44. Sudakov, 86. Bondarenko. ME do 21 let EURO U21: Kompletní program a výsledky mistrovství Evropy do 21 let 2023

Reklama