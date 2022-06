Fotbalisté Andorry v kvalifikaci ME 2023 hráčů do 21 let doma opět prohráli

Fotbalisté Kosova vyhráli v české kvalifikační skupině G o postup na ME 2023 hráčů do 21 let 3:0 na půdě Andorry. V tabulce skupiny jsou s 11 body třetí, druzí Češi mají o osm bodů více. Kvalifikace ME 2023 fotbalistů do 21 let - skupina G: Andorra - Kosovo 0:3 (0:1).

