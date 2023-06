Jsme psychicky zničení, nemáme slov! Lvíčata se po prohře s Izraelem propadla do frustrace

Stáli několik minut od postupu do čtvrtfinále, nakonec české jednadvacítce zbyly oči pro pláč. A to doslova. Po porážce 0:1 s Izraelem popadali hráči na trávník stadionu v Kutaisi, hlavy ukryli do dlaní. Když po chvíli mířili do kabin, mnoha z nich se v očích leskly slzy.

Foto: FAČR / PAVEL JIŘÍK ML. Zklamaní čeští fotbalisté po zápase s Izraelem

Článek Kutaisi (od našeho zpravodaje) - „Nevím, co se s námi stalo, jsem plný negativních emocí. Hrozný," soukal ze sebe záložník Daniel Fila. „Těžko se mi hledají slova, vůbec nevím, co říct. Jde o obrovské zklamání, jsem psychicky zničený. Takový je ale bohužel fotbal. Někdy je krásný, jako při výhře nad Německem, někdy zas krutý, jako teď s Izraelem," povzdechl si obránce Tomáš Vlček, který zkraje zápasu nahradil zraněného klíčového stopera Martina Vitíka. Na šampionátu nastoupil poprvé. „Byl jsem připravený, odevzdal jsem maximum. Bohužel na postup to nestačilo," litoval Vlček. České mužstvo zaplatilo za pasivitu, kterou se prezentovalo. Sázka na postupovou remízu nevyšla, v 82. minutě je poslala z turnaje domů hlavička izraelského obránce Gandelmana. „Dostali jsme hrozně laciný gól. Mohli jsme míč někam odkopnout a byl by klid. Kdyby nás vymíchali, neřeknu nic, ale my jsme jim branku nabídli," kroutil hlavou Vlček. „Na remízu jsme asi spoléhali až moc. Báli jsme se hrát, měli jsme v hlavě, že postup je blízko. Chtěli jsme hrát jinak, ale bránili jsme celý zápas. O inkasovaný gól jsme si bohužel říkali," doplnil Fila. Foto: FAČR / PAVEL JIŘÍK ML., FAČR Vasil Kušej se v klíčovém duelu neprosadil. Lvíčata bohužel nezopakovala odvážné, solidní výkony z předchozích duelů s Anglií (prohra 0:2) a s Německem (výhra 2:1). „Měli jsme situaci ve svých rukou, ale takovou hrou jsme si postup nezasloužili. Jen jsme se bránili, byli jsme zbrklí. Výsledek sice hrál dlouho pro nás, ale byli jsme až moc zalezlí. Tahle prohra je strašně laciná. Nemám slov, tohle je neskutečné zklamání," prohlásil kapitán Filip Kaloč. „Nehráli jsme dobře, nebyli jsme aktivní, jak jsme chtěli. Byli jsme nahoře ve třech sami, chyběla větší podpora z další řady. Hráli jsme bez pohybu, vestoje. Vlastně se jen čekalo, jestli nedostaneme gól. Špatný, špatný," nechápal útočník Adam Karabec. ME do 21 let Lvíčata na turnaji končí! Izrael rozhodl v závěru a postupuje