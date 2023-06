Španělé mají po nejrychlejším gólu v historii ME do 21 let jisté čtvrtfinále

Útočník Abel Ruiz zařídil v sobotu nejrychlejším gólem v historii mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let vítězství Španělska 1:0 nad Chorvatskem a postup do čtvrtfinále turnaje. Třiadvacetiletý hráč Bragy skóroval v Bukurešti už ve 20. sekundě a překonal rekord Němce Floriana Wirtze, který v semifinále předloňského šampionátu dal Nizozemsku gól po 29 sekundách (2:1).

Foto: Andreea Alexandru, ČTK/AP Abel Ruiz (vpravo) slavící jeho rychlou branku na ME ve fotbalo do 21 let.

Článek Španělé mají ve skupině B dvě výhry a jisté čtvrtfinále stejně jako Ukrajina, která porazila vlastním gólem v závěru rovněž 1:0 spolupořadatelské Rumunsko. Rekord šampionátu padl i v zápase další pořadatelské země Gruzie proti Belgii (2:2), který v Tbilisi na národním stadionu Borise Paichadzeho sledovalo 41.887 diváků. Domácí tým po předchozí nečekané výhře nad Portugalskem (2:0) vede se čtyřmi body tabulku skupiny A, portugalští obhájci stříbra jsou na chvostu s jediným bodem na prahu vyřazení. Abel Ruiz 🇪🇦 marcou ontem o golo mais rápido da história dos Europeus sub-21 (aos 20 segundos)⚡️ Curiosamente, é o 2° golo da época dentro dos primeiros 20" [vs Arouca (C)], a título de exemplo, Messi 🇦🇷 em toda a carreira nunca marcou no 1' minuto 🤯pic.twitter.com/w7MClvIwxk — SC Braga News (@news_braga) June 24, 2023 ME do 21 let FOTBAL ONLINE: Lvíčata čeká boj o setrvání na ME, vyzvou obhájce zlata z Německa

