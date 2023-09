Mistr světa Draxler přestoupil z PSG do katarského al-Ahlí

Mistr světa z roku 2014 Julian Draxler přestoupil z Paris St. Germain do katarského celku al-Ahlí SC. Devětadvacetiletý německý ofenzivní záložník v novém působišti podepsal dvouletou smlouvu do léta 2025. Aktuálně předposlední klub katarské ligy to oznámil na svém webu. Podle médií činí odstupné devět milionů eur, téměř 220 milionů korun, což by znamenalo pro Al-Ahlí rekordní transfer.

