Portugalci už mají postup ze skupiny jistý, co jisté nemají je umístění. Pokud se v osmifinále chtějí vyhnout Brazílii, která s největší pravděpodobností ovládne skupinu G, musí postoupit z prvního místa. „Byl by to souboj dvou skvělých týmů, ale jak my, tak Brazilci si přejeme, abychom se potkali později," řekl portugalský trenér Fernando Santos.