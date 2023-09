Nejlepší dárek? Výhra v derby, říká oslavenec Rabušic. Může trumfnout Nezmara i Štajnera

Naší výhru. Doufám, že uděláme všechno, aby se to povedlo. Osobně derby řeším víc. Pohybuju se po městě a hodně lidí mi říká: Hlavně vyhrajte v Jablonci! Tři body momentálně opravdu potřebujeme. V reprezentační přestávce jsme pro to udělali fakt hodně a doufám, že na hřišti to bude vidět.

Chtěl bych skórovat v každém zápase. Samozřejmě, teď jde o derby a možná ten pátý gól v hlavě trochu mám, ale to je fakt detail. My hrajeme úplně o něco jiného než o můj gól. Celému Liberci jde o tři body, což je mnohem důležitější.

Nevím, jestli jsem klasický žolík. Teď naskakuji až v průběhu zápasu, ale tohle se může změnit. Uvidíme, jestli to nebude teď, určitě však nemám roli jen žolíka. Fakt trénuju všechno a jsem nachystaný hrát od první minuty. Uvidíme, kdy to přijde. Makám na sto procent a až se bude trenérovi hodit něco změnit, určí třeba jiné rozestavení, připravený jsem.

Myslím, že jo. Jablonec taky do sezony dobře nevstoupil. A my se pořád potýkáme s nevyrovnaností výkonů. Nedokážeme hrát stejně kvalitně celých devadesát minut. V zápase máme velké výkyvy a tohle bychom potřebovali stabilizovat. Když tohle zlepšíme, na výsledcích by se to mohlo projevit. Určitě nás čeká strašně důležitý zápas, abychom se po pauze nastartovali.