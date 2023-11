Nevídané gesto fair play! Ronaldo poradil sudímu, ať odvolá penaltu

El árbitro señala penalti y Cristiano Ronaldo le corrige y reconoce que no hay penalti… ¡𝗘𝗡𝗢𝗥𝗠𝗘 𝗚𝗘𝗦𝗧𝗢! 👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽 #FairPlay #Respect pic.twitter.com/lNUzbjzzw1

Po zhlédnutí celé situace se Ning rozhodl penaltu zrušit. Úctyhodné gesto Ronalda tak dopadlo na úrodnou půdu, za což mu následně děkovali hráči soupeře. Dalším důležitým momentem zápasu byla červená karta pro domácího obránce Ali Lajamiho. Ta favorizovanému an-Nasru značně zkomplikovala cestu za třemi body, klub z Rijádu nakonec dotáhl zápas k bezbrankové remíze 0:0. V rámci asijské Ligy mistrů se pro an-Nasr jednalo o první ztrátu v tomto ročníku, mrzet to však klub z Rijádu příliš nemuselo, zajistil si totiž postup do play off.