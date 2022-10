Češka si zvyká v Chelsea. Fanoušci už za mě hrají i na FIFA, hlásí Svitková

PSG, Real Madrid a Vllaznia, což jsou mistryně Albánie. Čeká vás zajímavá skupina, viďte?

A šest zajímavých zápasů, snadné to nebude ani proti Albánkám. Každopádně chceme trofej, takže musíme z téhle skupiny postoupit. Na Ligu mistryň se moc těším i proto, že bych si poprvé mohla zahrát na Stamford Bridge.

Byla by to velká změna v porovnání s malým stadionem Kingsmeadow, o který se dělíte s juniorkou Chelsea? Vejde se tam necelých pět tisíc diváků.

Nemáme si na co stěžovat. Bývá na nás plno, ženský tým Chelsea má nejlepší fanoušky. I na přípravu chodilo kolem dvou tisíc lidí.

Potkáváte už i fanoušky ve vašem dresu s třináctkou?

Jasně, moc mě to těší. Posílají mi fotky v mém dresu, a dokonce za mě hrají na FIFA. Myslím, že na nás budou chodit i v době, kdy se bude hrát chlapské mistrovství světa. Snad radši osobně zajdou na náš zápas, než aby koukali na fotbal v televizi.

Mimochodem, zapadla jste v létě do nového týmu hladce?

Naprosto. Posouvá mě každý trénink, ráda se nechávám vést od zkušenějších. Všechny holky jsou moc milé a na nic si nehrají. Navíc mě znají z minulosti. Některé z West Hamu, kde jsem hrála poslední dva roky, a některé už ze Slavie.

Když jste zmínila Slavii, odkud jste vyrazila do světa, co říkáte na její los v Lize mistryň? Narazí na německé šampionky z Wolfsburgu, AS Řím a rakouský St. Pölten.

Slávistky měly docela štěstí.

Štěstí?

Ve všech ostatních skupinách jsou tři giganti, ale holky ze Slavie mají jen dva. Nedostaly moc atraktivní soupeře, ovšem na postup by to mohlo být. Teď už je to jen na nich.

Zpátky k Chelsea: v čem je pro vás tahle štace odlišná než dvouletka ve West Hamu?

Je to úplně jiný svět. V Chelsea nám dělá servis mnohem víc lidí, je o nás postaráno jako o chlapy. Nemůžeme se na nic vymlouvat. I kvalita hráček je o dost výš, protože Chelsea si může dovolit, koho chce.

Trenérka Emma Hayesová vás proti Liverpoolu i Manchesteru City nechala mezi náhradnicemi, první šance přišla až na konci září proti „vašemu" West Hamu. Musela jste být hodně trpělivá?

Bylo to i o trpělivosti, ale takhle to nové hráčky v Chelsea mají. Trenérka jim dává prostor, aby se rozkoukaly a zažily si styl týmu. Byla jsem v klidu a čekala na první minuty.

Premiéru v Chelsea jste ozdobila nahrávkou na třetí gól a výhrou 3:1. Ulevilo se vám?

V první řadě mě potěšilo, že jsem si mohla zahrát právě proti West Hamu. Už od třetí minuty jsme prohrávaly, ale zůstaly jsme v klidu a otočily to. Znovu se ukázalo, že máme tak silný tým, že je jedno, kdo je na hřišti. Platné jsou všechny hráčky.

Teď jste s reprezentací ve Zlíně, kde sedmého října odehrajete přátelák s Maďarskem, a jedenáctého vás v Brightonu čeká sváteční zápas s Anglií.

Maďarky jdou každým rokem nahoru a Angličanky jsou letošní mistryně Evropy. Záleží, v jaké náladě na nás půjdou. Čtyři dny před námi hrají s USA ve vyprodaném Wembley.

Takže v Anglii zůstává euforie i dva měsíce po triumfu na domácím Euru?