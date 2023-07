Fotbalistky do 19 let zahájily evropský šampionát porážkou s Francií

České fotbalistky do 19 let zahájily mistrovství Evropy v Belgii porážkou 0:1 s Francií. O výsledku rozhodl vlastní gól obránkyně Anny Bárkové z 26. minuty. Další duel ve čtyřčlenné skupině B čeká svěřenkyně kouče Jana Navrátila v pátek proti Islandu. Do semifinále projdou dva týmy.

Reklama