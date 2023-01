Fotbalisty Polska bude trénovat portugalský kouč Santos

Fotbalovou reprezentaci Polska bude trénovat Fernando Santos. Uvádí to polská média, jež bývalého kouče portugalského národního týmu zachytila po jeho pondělním příletu do Varšavy. V úterý by měl být Santos oficiálně představen na tiskové konferenci.

