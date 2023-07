Fotbalové Ústí baví Česko! Novou chloubu klubu oznámilo originálním způsobem

V komentářích se však na klub snesla obrovská vlna kritiky. Podporovatelům se nelíbilo jak samotné logo, tak forma prezentace novinky. „Co to jako má bejt? Vždyť to je příšerný! Jestli chcete dělat fotbal pro fanoušky a chcete, aby opravdu logo vybrali fanoušci, tak si přečtete komentáře. Tohle je návrat o 60 let zpátky," napsal jasně jeden z nich.

A negativní kritika v řadách fanoušků ještě více sílila. „Když pominu, jak vypadá to logo, tak se vážně zamýšlím nad tím, jaká banda amatérů teď ústecký fotbal vede... Ta propagace, to je do očí bijící hnus," napsal naštvaně jeden podporovatel. „Smějou se nám po celý republice," dodal. Někteří se také dotazovali, zdali se jedná o pravé sítě klubu či nebyly účty nějak napadeny. Nemohli uvěřit tomu, že by se takto jejich oblíbený mančaft prezentoval.