Fousek byl zvolen do výkonného výboru UEFA. Čeferin zůstal předsedou

"Je to největší úspěch v mé funkcionářské kariéře. Beru to nejen jako uznání a ocenění svých schopností, ale především jako obrovskou poctu i prestiž pro český fotbal. Silný mandát, který mi udělilo tolik fotbalových svazů z celé Evropy, těší i nesmírně zavazuje," uvedl Fousek v tiskové zprávě.

Do vedení UEFA kandidoval premiérově a byl zvolen hned při prvním pokusu. V únoru získal klíčovou podporu skupiny středoevropských asociací, kam se FAČR regionálně řadí. "UEFA i zahraniční asociace také silně vnímají a oceňují změny, práci a projekty, které jsme v českém fotbale za dva roky udělali a ve kterých chceme pokračovat. Moje zvolení je krokem, který pomůže českému fotbalu se zase posunout o kus dál," mínil Fousek, který vede FAČR od předloňského června.

V mezinárodním fotbale se pohybuje desítky let. Působil v řadě orgánů UEFA i FIFA, které ho vyslaly i na 19 zahraničních misí s úkolem pomoci řešit problémy tamních asociací. Tři roky byl expertem FIFA a UEFA v Řecku.

Už za pár dní bude Petr Fousek kandidovat do Výkonného výboru UEFAVideo : Sport.cz

Většina delegátů a zástupců 55 členských asociací doprovodila Čeferinovo potvrzení ve funkci dlouhým potleskem vestoje. "Děkuji všem za podporu, znamená to pro mě opravdu hodně. Je to velká pocta, ale ještě větší zodpovědnost. Udělám maximum, abych vás ani celý fotbal nezklamal," uvedl Čeferin, jenž mimo jiné znovu varoval před myšlenkou některých evropských velkoklubů na založení superligy, která by byla přímou konkurencí výkladní skříně UEFA Ligy mistrů.